Германия

Наставник бундестим высказался о немцах.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался об усилении состава после поражения от Северной Македонии.

"Можно ли ожидать возвращения в сборную Хуммельса и Мюллера? На этот вопрос нельзя ответить сейчас. Решение будет приниматься в мае", – цитирует Лёва Bayern&Germany.

Напомним, что наставник немецкой национальной команды не вызывает в сборную Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса после провала на ЧМ-2018.

Ранее нападающий сборной Германии Серж Гнабри высказался о поражении от Северной Македонии.

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