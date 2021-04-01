Наставник бундестим высказался о немцах.
Йоахим Лев, getty images
01 апреля 2021, 11:53
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев высказался об усилении состава после поражения от Северной Македонии.
"Можно ли ожидать возвращения в сборную Хуммельса и Мюллера? На этот вопрос нельзя ответить сейчас. Решение будет приниматься в мае", – цитирует Лёва Bayern&Germany.
Напомним, что наставник немецкой национальной команды не вызывает в сборную Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса после провала на ЧМ-2018.
Ранее нападающий сборной Германии Серж Гнабри высказался о поражении от Северной Македонии.
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