ЧМ-2022. Отбор

Немецкий футболист поделился мыслями о квалификационной встрече.

Нападающий сборной Германии Серж Гнабри высказался о поражении от Северной Македонии в матче квалификации ЧМ-2022.

"Мы знаем, что должны играть лучше, но я не беспокоюсь об .этом. До Евро у нас еще есть время, чтобы поработать над ошибками.

В матче с Македонией мы просто не реализовали свои моменты. Они хорошо оборонялись, но мы должны уметь забивать и при такой игре, учитывая то, что на протяжении всего матча мы доминировали", — сказал форвард.

Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал сенсационное поражение Северной Македонии в матче квалификации ЧМ-2022

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