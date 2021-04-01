ЧМ-2022. Отбор

Наставник немецкой национальной команды высказался об отборочном поединке.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал сенсационное поражение Северной Македонии в матче квалификации ЧМ-2022.

"Огромное разочарование после этой игры. Сегодня мы просто были уставшими. Нам не хватало свежести, допустили слишком много ошибок.

Чтобы создавать моменты, нужно играть быстро. Соперник глубоко защищался, но мы не смогли подобрать ключи к обороне", – цитирует Лева сайт Немецкого футбольного союза.

Напомним, что Германия проиграла в отборе на чемпионат мира впервые с 2001 года.

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