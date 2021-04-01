ЧМ-2022. Отбор
Полузащитник команда Йоахима Лева высказался о результате отборочной встречи.
Илкай Гюндоган, getty images
01 апреля 2021, 10:52
Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал сенсационное поражение от Северной Македонии в матче квалификации ЧМ-2022.
"Не знаю, как это объяснить. Это нелегко. Мы знали, что нельзя недооценивать соперника, и я не думаю, что мы недооценили.
Просто сегодня мы были недостаточно хороши. Мы должны лучше играть в атаке", – сказал немецкий хавбек.
Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи.
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