ЧМ-2022. Отбор

Полузащитник команда Йоахима Лева высказался о результате отборочной встречи.

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал сенсационное поражение от Северной Македонии в матче квалификации ЧМ-2022.

"Не знаю, как это объяснить. Это нелегко. Мы знали, что нельзя недооценивать соперника, и я не думаю, что мы недооценили.

Просто сегодня мы были недостаточно хороши. Мы должны лучше играть в атаке", – сказал немецкий хавбек.

Вашему вниманию видео голов и обзор данной встречи.

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