Германия

Немецкий клуб хочет переманить тренера Айнтрахта Ф.

Боруссия М в конце сезона потеряет Марко Розе, который уже договорился о контракте с дортмундской Боруссией.

"Жеребцы" хотят заполучить главного тренер Айнтрахта из Франкфурта — Адольфа Хюттера, сообщает издание Bild.

Тем не менее, не факт, что специалист согласится на такой переход — сейчас его комада идет четвертой в Бундеслиге.

Напомним, что Боруссия М претендовала на Хаби Алонсо, но тот продлил контракт с дублем Реал Сосьедада до 2022-го года.