Испанский специалист остается в клубе.
Хаби Алонсо, Реал Сосьедад
26 марта 2021, 14:39
Экс-хавбек мадридского Реала и Баварии Хаби Алонсо остается в Испании.
Последние полтора года специалист возглавлял резервную команду Реал Сосьедада, а накануне продлил контракт с испанским клубом.
Новое соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что Алонсо в следующем сезоне может возглавить Боруссию М.
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