Испания

Испанский специалист остается в клубе.

Экс-хавбек мадридского Реала и Баварии Хаби Алонсо остается в Испании.

Последние полтора года специалист возглавлял резервную команду Реал Сосьедада, а накануне продлил контракт с испанским клубом.

Новое соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Алонсо в следующем сезоне может возглавить Боруссию М.

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