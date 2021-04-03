Германия

Состоялся очередной поединок 27-го тура немецкого чемпионата.

В поединке 27-го тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург одержал минимальную победу над Кельном со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в середине второго тайма, когда на 69-й минуте забитым мячом отметился Йосип Брекало.

После 27 игр Вольфсбург набрал 54 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, а у Кельна 23 балла и 16-я строчка.

Вольфсбург — Кельн 1:0

Гол: Брекало, 69

Вольфсбург: Кастеелс — Руссийон (Филипп, 62), Брукс, Лакруа, Мбабу — Арнольд, Шлагер (Гилавоги, 90+3) — Брекало (Виктор, 73), Герхардт, Баку — Вегхорст

Кельн: Хорн — Эхизибуе, Мере, Чичос, Каттербах (Кайнц, 75) — Гектор (Андерссон, 75), Скири — Вольф (Бонавентуре, 81), Якобс — Дуда (Майер, 81), Дрекслер (Реджбечай, 66)

Предупреждения: Мбабу, 22, Герхардт, 64 — Кайнц