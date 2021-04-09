Нынешнее соглашение немецкого хавбека с "красными" истекает летом 2022 года.
Леон Горецка, Getty Images
09 апреля 2021, 13:19
Центральный полузащитник Леон Горецка в ближайшем будущем может подписать с Баварией новое соглашение. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, руководство мюнхенского гранда рассчитывает на 26-летнего немца, поэтому намерено продлить с ним контракт.
Отмечается, что обе стороны заинтересованы в продолжении совместного сотрудничества и уже провели предварительные переговоры.
В текущем сезоне Леон Горецка провел в футболке "красных" 29 поединков во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Его нынешний контракт с Баварией истекает в июне 2022 года.
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