Германия

Немецкий защитник стал полноценным игроком "быков".

Лейпциг в своем официальном твиттере объявил о подписании полноценного контракта с защитником Беньямином Хенрихсом.

До этого 24-летний немец выступал в составе "быков" на правах аренды. Его полноценное соглашение с Лейпцигом теперь рассчитано до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Хенрихс провел 15 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.

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