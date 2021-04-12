Немецкий защитник стал полноценным игроком "быков".
Беньямин Хенрихс, РБ Лейпциг
12 апреля 2021, 16:45
Лейпциг в своем официальном твиттере объявил о подписании полноценного контракта с защитником Беньямином Хенрихсом.
До этого 24-летний немец выступал в составе "быков" на правах аренды. Его полноценное соглашение с Лейпцигом теперь рассчитано до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Хенрихс провел 15 поединков во всех турнирах, в которых отметился одним ассистом.
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