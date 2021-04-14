Германия

Сообщается, что именно наставник мюнхенского клуба сменит Йоахима Лева.

В ближайшее время Бавария и главный тренер Ханс-Дитер Флик объявят о прекращении сотрудничества по итогам сезона, об этом сообщает Kicker.

Мюнхенский клуб ждет решение наставника, который, как ожидается, заменит в сборной Германии Йоахима Лева. Тренер национальной команды официально покидает сборную после Евро-2020.

Отмечается, что увольнять Флика Бавария не хочет, так как специалист, проработав чуть больше 18 месяцев, выиграл Бундеслигу, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн высказался о слухах, которые связывают его с работой в Баварии.