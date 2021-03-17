Украина

Президент Динамо разгромно прокомментировал оскорбления со стороны куратора футбольных арбитров Украины Лучано Лучи.

Последствия скандального донецкого дерби между Олимпиком и Шахтером (1:0, в пользу "горняков") все еще продолжают накрывать украинский футбол.

Так, куратор футбольных арбитров Украины Лучано Лучи в одном из своих интервью жестко отреагировал на поведение президента "олимпийцев" Владислава Гельзина на послематчевой пресс-конференции после вышеуказанной игры.

Это, в свою очередь, создало причину для нового витка дискуссий, который постепенно затрагивает всех руководителей футбольных клубов УПЛ. В частности, свои комментарии по данному поводу ранее высказывали представители футбольных клубов Рух и Десна.

Не остался в стороне конфликта и президент киевского Динамо Игорь Суркис, который обсудил острый вопрос в беседе с редакторами Telegram-канала "Бомбардир".

"Всегда неприятно, когда тебя оскорбляют. Если можно верить в подлинность опубликованных материалов о Лучи, то у меня возникает много вопросов. В них задета репутация многих футбольных людей, в том числе и моя.

Какое моральное право имеют персонажи, которых мы фактически кормим, нас же и оскорблять? Если это не фейк, оказывается, что такие посылы Лучи дает судьям? Я предупреждал в своем интервью Дмитрию Гордону, чтобы Лучи обратил внимание на судейство, или будет скандал. Вот скандал и возник".

В упомянутом интервью Игорь Суркис также выразил уверенность, что Лучано Лучи находится под управлением одного из вице-президентов УАФ — Вадима Костюченко: "Об этом знает вся Украина, не только я. У нас в футболе всегда были вопросы к судейству, но такого хамского отношения к клубам я не видел. Я смотрел интервью с Владиславом Гельзиным. За поведение после игры Олимпик — Шахтер я его не оправдываю. Он не имеет право так говорить. В свое время, я также был дисквалифицирован на один матч после эмоциональных заявлений.

Оскорбления в мой адрес со стороны Лучи? Не понимаю за что и требую, чтобы была дана оценка этим высказываниям и были применены дисциплинарные санкции. Как в свое время ко мне были применены, когда показалось, что я кого-то оскорбил. Я просто предлагал обратить внимание на судейство, чтобы не было скандалов. Знал, что они обязательно будут. Президенты клубов содержат наш футбол, а нас обливают грязью", — считает президент Динамо Киев.

Никто не хочет остановить прогресс, я хочу честного судейства. Был пенальти — ставьте пенальти, был гол — засчитывайте гол. Но дураков же нигде нет. Гол Олимпика в ворота Шахтера забит честно.

Мы хотим объективного, честного судейства по отношению ко всем. Больше ничего не хотим. Не хотим, чтобы звонили судьями, давали указания VAR во время матча, чтобы отдельные функционеры УАФ незаконно назначали арбитров.

Хочу поддержать президентов клубов, тех, кто говорит, давайте поднимем зарплату судьям. Давайте. Но без нас, людей, вкладывающих в футбол душу и деньги, футбола не будет. Кто будет этому Лучи платить зарплату, если не будет профессиональных клубов?

Почему за мое оценочное суждение меня могут оштрафовать на 50 000 грн., а когда меня оскорбляют, то это должно пройти мимо ушей дисциплинарных органов УАФ? Или, когда обижают других людей. Гельзина за его эмоциональный спич должны наказать. Но давайте тогда дадим оценку и нецензурным художествам Лучи. Я — за равный подход ко всем", — подытожил Игорь Суркис.

Напомним, что ранее Олимпик обратился в КДК УАФ по поводу поведения Лучано Лучи в интернете, а львовский Рух по этой же причине направил письмо в адрес Комитета по этике и честной игре.