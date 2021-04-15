Омер Беяз продолжит свою карьеру в чемпионате Германии.
Омер Беяз, ФК Штутгарт
15 апреля 2021, 16:41
Штутгарт на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Фенербахче Омером Беязом.
Соглашение между клубом и 17-летним турком рассчитано до лета 2025 года. Он достанется немецкому клубу бесплатно, так как перейдет в Штутгарт на правах свободного агента.
Беяз является воспитанником Фенербахче. В нынешнем сезоне Омер отыграл три поединка, в которых провел на поле 82 минуты.
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