Германия

Итальянский специалист потенциальный претендент на поста наставника мюнхенского клуба.

Бавария продолжает подыскивать претендентов на замену главному тренеру клуба Хансу-Дитеру Флику.

По информации журналиста Николо Скиры, итальянский специалист оказался в шорт-листе кандидатов на пост наставника мюнхенского клуба.

Сообщается, что приоритетом Баварии остается главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн, однако он не настроен покидать РБ Лейпциг.

Аллегри около двух лет остается без работы после ухода из Ювентуса.

Ранее сообщалось, что президент Ювентуса встретился с Аллегри.