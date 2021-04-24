Германия

Дортмундская команда половину второго тайма играла в меньшинстве, но все же взяла три заслуженных очка.

В поединке 31-го тура немецкого чемпионата дортмундская Боруссия в гостях уверенно обыграла Вольфсбург со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда главный бомбардир команды Эрлинг Холанд вышел один на один и спокойно отправил мяч мимо вратаря точно в ворота.

Затем на 59-й минуте "шмели" остались в меньшинстве, так как Джуд Беллингэм получил вторую желтую карточку, которая превратилась в красную.

Однако это не помешало Холанду оформить дубль и удвоить преимущество своей команды. Норвежец убежал один в стремительную контратаку с центра поля, после чего точно пробил в угол в ворот.

После 31 матча Боруссия Д набрала 55 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, а у Вольфсбурга 57 баллов и третья строчка.

Вольфсбург — Боруссия Д 0:2

Голы: Холанд, 12, 68

Вольфсбург: Кастеелс — Отавио, Брукс, Лакруа, Баку — Арнольд, Герхард (Мехмеди, 81) — Филипп (Брекало, 65) — Шлагер, Мбабу (Бьялек, 65) — Вегхорст

Боруссия Д: Хитц — Геррейру — Джан, Аканжи, Пищек — Дауд, Беллингэм — Рейна (Азар, 69), Ройс (Менье, 81), Санчо (Дилейни, 61) — Холанд

Предупреждения: Отавио — Беллингэм, Менье

Удаление: Беллингэм, 59 (вторая желтая карточка)