Германия

Футболист снова отметился забитыми голами.

В рамках 31-го тура немецкого чемпионата дортмундская Боруссия в гостях уверенно обыграла Вольфсбург со счетом 2:0.

Нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд сумел оформить дубль в данном противостоянии. Таким образом он установил очередной рекорд Бундеслиги.

Норвежец побил рекорд чемпионата по количеству голов, забитых до достижения 21-летия, забив свой 37-й мяч в Бундеслиге.

Прежний рекорд принадлежал Джейдону Санчо, который также выступает за дортмундский клуб. До 21 года англичанин забил 36 мячей.

Ранее сообщалось, что Холнад среди всех возможных вариантов продолжения карьеры предпочел мадридский Реал.