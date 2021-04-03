Испания

Однако, на пути к трансферу норвежца перед мадридским клубом могут возникнуть серьезные проблемы.

За испанским турне норвежского нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда, которое проходило между Барселоной и Мадридом посреди текущей недели, наблюдал весь футбольный мир.

Местная пресса не могла остаться в стороне от данного мероприятия, поэтому журналистам издания AS удалось раздобыть комментарии генерального менеджера "сливочных" Анхеля Санчеса, который сообщил о том, что в личной беседе с отцом футболиста, Альфом-Инге Холандом, тот заверил, что его сын склонен к переходу именно в состав столичного клуба.

Однако, перспектива трансфера норвежского игрока в Реал находится под большим вопросом из-за отсутствия желания у руководства "шмелей" расставаться со своим главным активом, а также суммы комиссионных, которые желает запросить агент игрока Мино Райола за свои услуги.

При этом, источник указывает, что действующий чемпион Испании наотрез отказывается принимать участие в возможных торгах за футболиста, которые его агент намерен организовать между двумя испанскими грандами, а также Манчестер Сити и Ливерпулем.

Тем временем, сам Эрлинг, вместе с партнерами, готовится к домашней игре в рамках немецкой Бундеслиги против франкфуртского Айнтрахта, которая состоится 3 апреля, начало в 16:30 по киевскому времени.