Германия

Немец сомневается в потенциальном приходе специалиста в клуб.

Хавбек Боруссии М Флориан Нойхаус высказался о возможном назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера менхенгладбахского клуба клуба в следующем сезоне.

"Еще море времени. Я не поверю в это, пока клуб официально не подтвердит", – цитирует немецкого полузащитника Sportbuzzer.

Ранее форвард Баварии Роберт Левандовски заявлял, что Хаби Алонсо научил его играть в пас.

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