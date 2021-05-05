Германия

Футболист, по всей видимости, вернется в Германию.

Луганская Заря в летнее межсезонье может потерять четырех футболистов, у которых заканчивается контракт.

Один из этих игроков — вратарь Никола Василь, которым активно интересуется немецкий Санкт-Паули.

Клуб на данный момент выступает во Второй Бундеслиге и их спортивный директор Андреас Борнеманн подтвердил интерес к киперу сборной Боснии и Герцеговины.

"Мы следили за Василем еще во время его выступлений за Нюрнберг. На следующий сезон нам нужно подписать двух вратарей, и было бы очень странно, если бы мы не занимались его трансфером на бесплатной основе", — сказал Борнеманн.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Василя 15 матчей за Зарю в УПЛ, девять из которых он сыграл "на ноль".

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