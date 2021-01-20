Испания

Наставник резервной команды мадридского Реала ушел на самоизоляцию.

Как сообщает испанское издание Marca, технический менеджер Кастильи — резервной команды мадридского Реала, входящей в состав системы по подготовке футболистов La Fabrica, Рауль Гонсалес Бланко получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

Известный в прошлом испанский футболист сразу был отправлен на самоизоляцию, соблюдая протоколы безопасности, установленные Королевской федерацией футбола Испании.

Стоит отметить, что в 2021 году Реал Мадрид Кастилья еще не проводил официальных поединков, а их следующая игра пройдет в ближайшее воскресенье, 24 января — против Хетафе Б.

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