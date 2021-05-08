Германия

Французский хавбек Баварии выигрывал чемпионский титул в каждом сезоне своей взрослой карьеры.

Сегодня, 8 мая, Бавария официально оформила досрочное чемпионство в Бундеслиге после матча своего конкурента Лейпцига, который проиграл дортмундской Боруссии (2:3).

По информации Squawka Football, полузащитник мюнхенской команды Кингсли Коман выигрывал чемпионский титул в каждом сезоне своей взрослой карьеры.

Для 24-летнего француза этот титул стал десятым в карьере: шесть раз он становился чемпионом с Баварией, два раза с ПСЖ и дважды с Ювентусом.

Что касается трофеев Комана на клубном уровне, то на его счету теперь их 22. С немецким клубом он трижды становился обладателем Кубка Германии, дважды Суперкубка страны и один раз Лиги чемпионов.

В составе Ювентуса он по разу завоевал Кубок и Суперкубок Италии, а в ПСЖ — Суперкубок Франции и Кубок лиги.

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