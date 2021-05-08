Германия

Функционер сразу опроверг множество инсайдов от СМИ.

Президент мюнхенской Баварии Герберт Хайнер заявил, что клуб в летнее межсезонье не собирает тратиться, а значит "громких" трансферов не будет.

"Мы продолжаем вкладываться в клуб, но дорогих трансферов летом не будет. У нас невероятно сильная, молодая команда с огромным потенциалом. Так что я не волнуюсь. Я не вижу необходимости в дальнейших дорогостоящих трансферах.

Мы хотим иметь лучшую команду. Реальность такова, что это на это уходит много средств. Не секрет, что Covid-19 сильно ударил. Это сказывается на нашем бюджете из-за нехватки доходов. Выход на трансферный рынок будет непростой задачей".

Летом в Баварию сватали защитника Интера Ашрафа Хакими. По всей видимости, игрока в Мюнхене не будет.

"Я не знаю, откуда берутся эти слухи. Я не удивлен, но со мной не связывались с просьбой выделить деньги на Хакими. Я уверен, что Ашраф очень счастлив в Интере. Он ни о чем другом не думает. Но кто бы не хотел играть за Баварию", — сказал Хайнер в интервью Bayern Insider.

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