Германия

Предлагаем вашему внимаю лучшие взятия ворот в минувшем туре Бундеслиги.

Минувший, 32-й тур чемпионата Германии подарил болельщикам множество зрелищных матчей и красивых голов.

Официальный Youtube-канал немецкой Бундеслиги подготовил подборку из пяти лучших голов прошедшего тура, в которую попали необычный удар от Айдина Хрустича из Айнтрахта, классная комбинация "шмелей" с Джейдоном Санчо, результативный выстрел Йосипа Брекало из Вольфсбурга, шикарный штрафной от Андрея Крамарича из Хоффенхайма и гол в падении от Роберта Левандовски из Баварии.

Видео голов:

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