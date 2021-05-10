Предлагаем вашему внимаю лучшие взятия ворот в минувшем туре Бундеслиги.
Роберт Левандовски, Getty Images
10 мая 2021, 20:45
Минувший, 32-й тур чемпионата Германии подарил болельщикам множество зрелищных матчей и красивых голов.
Официальный Youtube-канал немецкой Бундеслиги подготовил подборку из пяти лучших голов прошедшего тура, в которую попали необычный удар от Айдина Хрустича из Айнтрахта, классная комбинация "шмелей" с Джейдоном Санчо, результативный выстрел Йосипа Брекало из Вольфсбурга, шикарный штрафной от Андрея Крамарича из Хоффенхайма и гол в падении от Роберта Левандовски из Баварии.
Видео голов:
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