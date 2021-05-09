Германия

На счету голкипера мюнхенской команды 204 матча на ноль.

Бавария в статусе чемпиона Бундеслиги в 32-м туре чемпионата Германии разгромила менхенглабхаскую Боруссию со счетом 6:0.

По информации Bayern & Germany, вратарь мюнхенской команды Мануэль Нойер провел свой 204-й матч на ноль в Бундеслиге и вышел на первое место по этому показателю в истории турнира.

В этом списке 35-летний голкипер Баварии обошел Оливера Кана, на счету которого такое же количество сухих матчей, но при этом на это достижение ему понадобилось 557 игр, тогда как Нойеру — 437.

Видеообзор матча Бавария — Боруссия М можно посмотреть на Football.ua.

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