На счету голкипера мюнхенской команды 204 матча на ноль.
Мануэль Нойер, Getty Images
09 мая 2021, 08:43
Бавария в статусе чемпиона Бундеслиги в 32-м туре чемпионата Германии разгромила менхенглабхаскую Боруссию со счетом 6:0.
По информации Bayern & Germany, вратарь мюнхенской команды Мануэль Нойер провел свой 204-й матч на ноль в Бундеслиге и вышел на первое место по этому показателю в истории турнира.
В этом списке 35-летний голкипер Баварии обошел Оливера Кана, на счету которого такое же количество сухих матчей, но при этом на это достижение ему понадобилось 557 игр, тогда как Нойеру — 437.
Видеообзор матча Бавария — Боруссия М можно посмотреть на Football.ua.
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