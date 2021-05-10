Мюнхенцы могут вновь подписать игрока из Боруссии Д.
Джейдон Санчо, getty images
10 мая 2021, 23:34
Джейдон Санчо привлек интерес не только английских топ-клубов, но и мюнхенской Баварии.
Как сообщает Telegraph, чемпион Германии рассматривает возможность подписания английского вингера в ближайшее трансферное окно.
В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 34 поединка во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.
Напомним, что дортмундская Боруссия хочет получить за своего футболиста порядка 120 миллионов евро.