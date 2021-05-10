Германия

Мюнхенцы могут вновь подписать игрока из Боруссии Д.

Джейдон Санчо привлек интерес не только английских топ-клубов, но и мюнхенской Баварии.

Как сообщает Telegraph, чемпион Германии рассматривает возможность подписания английского вингера в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне Джейдон Санчо провел 34 поединка во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.

Напомним, что дортмундская Боруссия хочет получить за своего футболиста порядка 120 миллионов евро.