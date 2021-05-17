Германия

Фабио Бланко продолжит свою карьеру в немецкой Бундеслиге.

Вингер молодежной команды Валенсии Фабио Бланко продолжит свою карьеру в составе Айнтрахта. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Соглашение с 17-летним испанским вингером рассчитано на два года с опцией продления контракта на дальнейший срок. Футболист достанется немецкому клубу бесплатно, так как предстоящим летом у него завершиться контракт с Валенсией.

Бланко пока еще не дебютировал на профессиональном уровне и выступает за юношеские команды Валенсии, где его уже называют новым Ферраном Торресом.

Также отметим, что Бланко провел три матча за сборную Испании U-16, в которых отметился одним голом.

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