Германия

Тимоти Чендлер решил остаться в родном клубе.

Правый защитник Тимоти Чендлер и Айнтрахт Ф решили продлить контракт еще на три года — сообщил официальный сайт клуба.

Поскольку предыдущее соглашение истекало в 2022 году, 31-летний игрок останется в клубе до 30 июня 2025 года.

Тимоти родился во Франкфурте и с 11-ти лет занимался в академии Айнтрахта, однако не смог с первой попытки пробиться в главную команду клуба, и, сыграв 50 матчей (8 голов) за Айнтрахт-2, перешел в Нюрнберг (102 матча во всех турнирах, 4 гола).

В 2014 году Чендлер все-таки осуществил свою мечту, перейдя в Айнтрахт, и с тех пор выступает за родную команду (140 матчей, 9 голов во всех турнирах).

С 2011-го по 2016 годы Тимоти защищал цвета национальной сборной США (29 матчей, 1 гол).