Football.ua рассказывает об интригах перед заключительным туром чемпионата Германии-2020/21.
Роберт Левандовски, Getty Images
21 мая 2021, 15:05
Текущий сезон чемпионата Германии плавно близится к своему завершению. Несмотря на то, что интриг перед последним туром не так уж и много, несколько интересных событий все равно состоится.
Интрига №1: Кто станет бронзовым призером?
Лигочемпионская четверка официально определилась с финальным свистком Феликса Цвайера в Вольфсбурге в предыдущем туре. Зрелищная ничья в поединке "волков" с Лейпцигом позволила обеим командам гарантировать себе участие в главном еврокубке на будущий сезон, а "быкам" еще и закрепить за собой статус вице-чемпиона страны.
|#
|
|21 МАЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|1
|
|Бавария
|33
|23
|6
|4
|94
|42
|52
|75
|2
|
|РБ Лейпциг
|33
|19
|8
|6
|59
|30
|29
|65
|3
|
|Боруссия Д
|33
|19
|4
|10
|72
|45
|27
|61
|4
|
|Вольфсбург
|33
|17
|10
|6
|59
|34
|25
|61
|5
|
|Айнтрахт Франкфурт
|33
|15
|12
|6
|66
|52
|14
|57
Тем не менее одна небольшая интрига в топ-четверке Бундеслиги все же остается – кто же, команда Оливера Гласнера или дортмундская Боруссия займет третье место вслед за Баварией и РБ.
Фаворита в этой мини-гонке на финише выделить сложно, так как Вольфсбургу предстоит сыграть с великолепным Майнцем Бо Свенссона, а Дортмунду – с леверкузенским Байером.
Интрига №2: Кто выйдет в Лигу конференций УЕФА?
Начиная с текущего сезона седьмое место в Бундеслиге дает право сыграть в квалификации новосозданной Лиги конференций. В последнем туре за выход в третий по значимости еврокубок сразятся сразу четыре коллектива – берлинский Унион, гладбахская Боруссия, Штутгарт и Фрайбург.
|#
|
|21 МАЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|6
|
|Байер
|33
|14
|10
|9
|51
|36
|15
|52
|7
|
|Унион Берлин
|33
|11
|14
|8
|48
|42
|6
|47
|8
|
|Боруссия М
|33
|12
|10
|11
|60
|54
|6
|46
|9
|
|Штутгарт
|33
|12
|9
|12
|56
|53
|3
|45
|10
|
|Фрайбург
|33
|12
|9
|12
|51
|49
|2
|45
На данный момент на этой позиции располагается банда Урса Фишера, у которой самый тяжелый соперник в 38 туре — в гости на Альте Ферстерай приедет Лейпциг. "Жеребцы" и "швабы" сыграют против борцов за выживание, о которым мы напишем ниже, ну а наиболее выгодное положение, по нашему мнению, у Фрайбурга Кристиана Штрайха, так как "грифы" отправятся во Франкфурт-на-Майне к немотивированному Айнтрахту, который выше пятого места не упадет и не поднимется.
Интрига №3: Кто выйдет победителем из тяжелейшей борьбы за выживание?
Главная интрига традиционно заключается в том, кто же сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе, а кто отправится в немецкую трясину. И здесь все довольно любопытно.
Последнее место уже давно зарезервировано за Шальке, а вот две других позиции, одна из которых позволит сыграть в стыковых матчах с третьей командой из второй Бундеслиги, может занять сразу три коллектива. Могло быть четыре, но Герте удалось добыть необходимое очко в предыдущем туре с Кельном, тем самым избежав нервотрепки в заключительной встрече с Хоффенхаймом.
|#
|
|21 МАЯ 2021
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|15
|
|Вердер
|33
|7
|10
|16
|34
|53
|-19
|34
|16
|
|Арминия
|33
|8
|8
|17
|24
|52
|-28
|32
|17
|
|Кельн
|33
|7
|9
|17
|33
|60
|-27
|30
|18
|
|Шальке
|33
|3
|7
|23
|25
|84
|-59
|16
На бумаге наиболее весомые шансы видятся у "козлов", которые сыграют с безнадежным Шальке. В январе этого года им удалось одолеть "кобальтовых" со счетом 2:1. Тем не менее сенсационный аутсайдер сезона вполне может выдать мажорный прощальный аккорд, поэтому рейнскому клубу необходимо быть начеку.
А вот у Вердера и Арминии все немного сложнее. Команда из Билефельда будет противостоять Штутгарту, который был уверенно повержен в матче первого круга (3:0), а бременским "музыкантам" предстоит битва с Боруссией из Менхенгладбаха. Еще раз подчеркнем, что оба соперника борцов за выживание участвуют в гонке за еврокубки. Пока что на спасительной 16-ой позиции располагается Вердер, недавно уволивший наставника Флориана Кохфельдта.
Интрига №4: Побьет ли Роберт Левандовски рекорд Герда Мюллера?
Главная же интрига заключается, конечно же, в том, сумеет ли главный бомбардир всея Бундеслиги побить вечный рекорд Герда Мюллера. Реализовав пенальти в игре прошлого тура с Фрайбургом Левандовски сумел сравняться с великим нападающим Баварии по голам за сезон (40 результативных выстрелов), а в малом баварском дерби с Аугсбургом ему хватит всего лишь одного точного удара, дабы данное достижение обновить. Хотя на одном забитом мяче Роберт вряд ли планирует остановиться.
Роман Котляр, Football.ua