Германия

Football.ua рассказывает об интригах перед заключительным туром чемпионата Германии-2020/21.

Текущий сезон чемпионата Германии плавно близится к своему завершению. Несмотря на то, что интриг перед последним туром не так уж и много, несколько интересных событий все равно состоится.

Интрига №1: Кто станет бронзовым призером?

Лигочемпионская четверка официально определилась с финальным свистком Феликса Цвайера в Вольфсбурге в предыдущем туре. Зрелищная ничья в поединке "волков" с Лейпцигом позволила обеим командам гарантировать себе участие в главном еврокубке на будущий сезон, а "быкам" еще и закрепить за собой статус вице-чемпиона страны.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Бавария 33 23 6 4 94 42 52 75 2 РБ Лейпциг 33 19 8 6 59 30 29 65 3 Боруссия Д 33 19 4 10 72 45 27 61 4 Вольфсбург 33 17 10 6 59 34 25 61 5 Айнтрахт Франкфурт 33 15 12 6 66 52 14 57



Тем не менее одна небольшая интрига в топ-четверке Бундеслиги все же остается – кто же, команда Оливера Гласнера или дортмундская Боруссия займет третье место вслед за Баварией и РБ.

Фаворита в этой мини-гонке на финише выделить сложно, так как Вольфсбургу предстоит сыграть с великолепным Майнцем Бо Свенссона, а Дортмунду – с леверкузенским Байером.

Интрига №2: Кто выйдет в Лигу конференций УЕФА?

Начиная с текущего сезона седьмое место в Бундеслиге дает право сыграть в квалификации новосозданной Лиги конференций. В последнем туре за выход в третий по значимости еврокубок сразятся сразу четыре коллектива – берлинский Унион, гладбахская Боруссия, Штутгарт и Фрайбург.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 6 Байер 33 14 10 9 51 36 15 52 7 Унион Берлин 33 11 14 8 48 42 6 47 8 Боруссия М 33 12 10 11 60 54 6 46 9 Штутгарт 33 12 9 12 56 53 3 45 10 Фрайбург 33 12 9 12 51 49 2 45



На данный момент на этой позиции располагается банда Урса Фишера, у которой самый тяжелый соперник в 38 туре — в гости на Альте Ферстерай приедет Лейпциг. "Жеребцы" и "швабы" сыграют против борцов за выживание, о которым мы напишем ниже, ну а наиболее выгодное положение, по нашему мнению, у Фрайбурга Кристиана Штрайха, так как "грифы" отправятся во Франкфурт-на-Майне к немотивированному Айнтрахту, который выше пятого места не упадет и не поднимется.

Интрига №3: Кто выйдет победителем из тяжелейшей борьбы за выживание?

Главная интрига традиционно заключается в том, кто же сумеет сохранить прописку в элитном дивизионе, а кто отправится в немецкую трясину. И здесь все довольно любопытно.

Последнее место уже давно зарезервировано за Шальке, а вот две других позиции, одна из которых позволит сыграть в стыковых матчах с третьей командой из второй Бундеслиги, может занять сразу три коллектива. Могло быть четыре, но Герте удалось добыть необходимое очко в предыдущем туре с Кельном, тем самым избежав нервотрепки в заключительной встрече с Хоффенхаймом.

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 15 Вердер 33 7 10 16 34 53 -19 34 16 Арминия 33 8 8 17 24 52 -28 32 17 Кельн 33 7 9 17 33 60 -27 30 18 Шальке 33 3 7 23 25 84 -59 16



На бумаге наиболее весомые шансы видятся у "козлов", которые сыграют с безнадежным Шальке. В январе этого года им удалось одолеть "кобальтовых" со счетом 2:1. Тем не менее сенсационный аутсайдер сезона вполне может выдать мажорный прощальный аккорд, поэтому рейнскому клубу необходимо быть начеку.

А вот у Вердера и Арминии все немного сложнее. Команда из Билефельда будет противостоять Штутгарту, который был уверенно повержен в матче первого круга (3:0), а бременским "музыкантам" предстоит битва с Боруссией из Менхенгладбаха. Еще раз подчеркнем, что оба соперника борцов за выживание участвуют в гонке за еврокубки. Пока что на спасительной 16-ой позиции располагается Вердер, недавно уволивший наставника Флориана Кохфельдта.

Интрига №4: Побьет ли Роберт Левандовски рекорд Герда Мюллера?

Главная же интрига заключается, конечно же, в том, сумеет ли главный бомбардир всея Бундеслиги побить вечный рекорд Герда Мюллера. Реализовав пенальти в игре прошлого тура с Фрайбургом Левандовски сумел сравняться с великим нападающим Баварии по голам за сезон (40 результативных выстрелов), а в малом баварском дерби с Аугсбургом ему хватит всего лишь одного точного удара, дабы данное достижение обновить. Хотя на одном забитом мяче Роберт вряд ли планирует остановиться.

Роман Котляр, Football.ua