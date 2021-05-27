Германия

Футболист перебрался в Германию на правах свободного агента.

Мюнхенская Бавария усилилась защитником английского Рединга Омаром Ричардсом.

Контракт с футболистом подписан на четыре года, до лета 2024 года. К мюнхенцам он присоединился на правах свободного агента.

Отметим, что в минувшем сезоне 23-летний Ричардс был лидером Рединга в Чемпионшипе. На его счету 42 матча.

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