Футболист перебрался в Германию на правах свободного агента.
Омар Ричардс, Getty Images
27 мая 2021, 11:20
Мюнхенская Бавария усилилась защитником английского Рединга Омаром Ричардсом.
Контракт с футболистом подписан на четыре года, до лета 2024 года. К мюнхенцам он присоединился на правах свободного агента.
Отметим, что в минувшем сезоне 23-летний Ричардс был лидером Рединга в Чемпионшипе. На его счету 42 матча.
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