Германия

Звание лучшего футболиста сезона досталось нападающему Баварии Роберту Левандовски.

Стала известна символическая сборная года по итогам сезона в немецкой Бундеслиге по версии авторитетного портала WhoScored.

Лучшим футболистом сезона в немецком чемпионате стал нападающий Баварии Роберт Левандовски, который получил оценку 8,1 и стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, забив 41 гол.

Второе и третье места между собой поделили форвард дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд и полузащитник Баварии Йосуа Киммих. Оба игрока получили оценку в 7,6 балла.

Ранее сообщалось, что Левандовски первым в истории Бундеслиги стал лучшим бомбардиром четыре сезона подряд.