Венгерский специалист возглавил берлинский клуб в январе этого года.
Паль Дардаи, ФК Герта
31 мая 2021, 19:00
Герта на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Палем Дардаи.
Новое соглашение с 45-летним венгерским специалистом рассчитано до конца следующего сезона.
Дардаи вернулся в берлинский клуб в январе этого года и помог команде сохранить прописку в высшем дивизионе Германии.
Напомним, Герта по итогам минувшего сезона финишировала на 14-м месте в чемпионате Германии.
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