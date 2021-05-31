Германия

Венгерский специалист возглавил берлинский клуб в январе этого года.

Герта на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Палем Дардаи.

Новое соглашение с 45-летним венгерским специалистом рассчитано до конца следующего сезона.

Дардаи вернулся в берлинский клуб в январе этого года и помог команде сохранить прописку в высшем дивизионе Германии.

Напомним, Герта по итогам минувшего сезона финишировала на 14-м месте в чемпионате Германии.

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