Германия

Немецкий хавбек получил мышечное повреждение в матче против Боруссии М.

Бавария на своем официальном сайте подтвердила, что полузащитник Леон Горецка больше не сможет помочь команде в нынешнем сезоне.

26-летний немец получил мышечное повреждение в минувшем матче Бундеслиги против менхенгладбахской Боруссии (6:0).

По результатам медицинского обследования у футболиста диагностировано растяжение мышц левого бедра. Сроки восстановления не называются, но отмечается, что в этом сезоне он больше не сыграет.

Таким образом, Горецка пропустит матчи чемпионата Германии против Фрайбурга и Аугсбурга.

Напомним, что 25 мая сборная Германии начнет учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к Евро-2020.

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