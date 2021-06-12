Германия

Футболист подвергся санкциям за неприятную историю.

Football.ua уже рассказывал вам историю Силаса Катомпа Мвумпа, более известного как Силаса Вамангитуки. Футболист признался, что его возраст не настоящий, и фамилия была заменена, ссылаясь на проделки его агента.

Немецкий футбольный союз рассмотрел дело футболиста из ДР Конго и принял решение дисквалифицировать его на три месяца за вранье. Также форвард будет вынужден заплатить штраф в размере 30 тысяч евро, сообщает сайт DFB.

В DFB отметили, что признание игрока существенно повлияло на смягчение наказания. Его дисквалификация могла быть от одного до двух лет. Отбывать наказание футболист начнет с 11 сентября.

Отметим, что Катома Мвумпа — лидер Штутгарта. В минувшем сезоне Бундеслиги на его счету 27 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил 13 голов.