Мюнхенский клуб не устраивают финансовые запросы француза.
Кингсли Коман, getty images
16 июня 2021, 12:19
Полузащитник Баварии Кингсли Коман может в ближайшее время покинуть клуб.
По информации Bayern&Germany со ссылкой на Bild, в Баварии считают зарплатные требования француза (12 млн евро в год) завышенными.
Сообщается, что мюнхенский клуб готов продать Комана, если поступит предложение на 80-90 млн евро.
В минувшем сезоне в рамках Бундеслиги хавбек провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Коман настроен покинуть Баварию — во всем виноват Сане.