Германия

Мюнхенский клуб не устраивают финансовые запросы француза.

Полузащитник Баварии Кингсли Коман может в ближайшее время покинуть клуб.

По информации Bayern&Germany со ссылкой на Bild, в Баварии считают зарплатные требования француза (12 млн евро в год) завышенными.

Сообщается, что мюнхенский клуб готов продать Комана, если поступит предложение на 80-90 млн евро.

В минувшем сезоне в рамках Бундеслиги хавбек провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Коман настроен покинуть Баварию — во всем виноват Сане.