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Александр Пузик побывал на тренировке национальной команды Украины в Бухаресте.

После весьма досадного поражения от сборной Нидерландов "сине-желтые" вернулись в Бухарест и приступили к подготовке к двум решающим для нас матчам — против Северной Македонии и Австрии. Первый день после игры носил восстановительный характер — футболисты отдыхали и старались отойти от поражения в моральном плане. Как сказал позднее главный тренер сборной Украины, его подопечные смогли быстро переключиться после Нидерландов и сейчас в команде царит отличная атмосфера.

Это подтвердилось и на предматчевой тренировке сборной, на который мы и побывали. Футболисты были предельно сконцентрированы на работе, но время от времени шутили и смеялись. Занятие "сине-желтые" провели не на Национальной Арене Бухареста, где команде Шевченко предстоит сразиться с македонцами, а на National Rugby Stadium "Arcul de Triumf", находящемся в центре столицы Румынии.

Первым на газоне арены появился самый опытный наш футболист — Андрей Пятов. За ним вышли молодые Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Позднее к ним присоединились и остальные футболисты — за исключением Александра Зубкова. Вингер получил травму в матче первого тура и в завтрашнем поединке нам не поможет. Все остальные здоровы и рвутся в бой.

Игроки традиционно произвольно разбились на группы и принялись жонглировать мяч. Не участвовал в этом лишь Сергей Сидорчук. Правда, у него было дело поважнее — личная беседа с Шевченко в стороне от всех. Видимо, тренер обсуждал с полузащитником нюансы по итогам игры с Нидерландами. Интересно, оставит ли Шевченко Сергея в основе на второй матч или предпочтёт выпустить Тараса Степаненко?

После этого короткого промежутка тренерский штаб собрал всех футболистов в центре поля, а слово взял, конечно же, Андрей Шевченко. Все игроки в это время выглядишь максимально сконцентрированными и старались уловить все слова тренера. И лишь после этого началась полноценная тренировка. Футболисты отправились выполнять беговые упражнения на краю поля, а тренерский штаб продолжил обсуждать некоторые моменты в центральном круге. По движениям рук и ног Шевченко было видно, что тренер обсуждает с помощниками игровые моменты.

А как только футболисты завершили беговую работу и взялись за мячи, наше время подошло к концу — остальная часть тренировки прошла за закрытыми дверьми. Позднее днем нас ожидает пресс-конференция главного тренера Андрея Шевченко, которая из-за карантинных норм пройдёт без физического присутствия журналистов.

А уже завтра, 17 июня, нашу команду ожидает самый главный матч. И очень надеемся, что после этого поединка у нас будут одни лишь позитивные эмоции и вера в отличное будущее на этом Евро. Кстати, поддержка на стадионе будет обеспечена обеим сборным. Ещё вчера в Бухаресте мы встречали достаточно соотечественников, приехавших специально на матч. Не обошлось в городе и без фанатов соперника. Так, македонцы собрались в одном из пабов для просмотра матча Венгрия — Португалия. Что интересно, все они были в цветах сборной и пели национальные песни. Можно не сомневаться — на стадионе будет горячо!