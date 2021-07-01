Германия

Немецкий специалист высказался о бывшем полузащитнике своей команды.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев намерен наладить отношения с экс-хавбеком его национальной команды Месутом Озилом.

"Уход Месута из сборной, не посоветовавшись со мной заранее, стал для меня большим человеческим разочарованием.

Придет время, когда мы поговорим или встретимся снова. В какой-то момент наступит день, когда мы все обсудим и забудем обо всех разногласиях", — сказал немецкий специалист.

Ранее Йоахим Лев прокомментировал свой уход из национальной команды Германии.

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