Фавориты противостояний

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В рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сборная Англии выступит в качестве хозяев лондонского стадиона Уэмбли в матче против Германии.

Англия — Германия

вторник, 29 июня, 19:00. Уэмбли, Лондон. Главный арбитр — Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды). Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1/2/3.

По поводу грядущей дуэли между командами Гарета Саутгейта и Йоахима Лева лишь об одном можно говорить с полной уверенностью — мы точно недосчитаемся еще одной сборной топ-уровня на стадии четвертьфинала Евро-2020. Все остальное будет зависеть от случая и конкретных условий, которые сложатся на футбольном поле. Сборная Англии в своей группе D играла в малопривлекательный для собственных требовательных фанатах футбол, однако, когда речь заходила о результатах, то и критики в адрес "трех львов" становилось в разы меньше. Все-таки, из плотной группы с Чехией, Хорватией и Шотландией англичане вышли с семью очками, обыграв при этом двух наиболее сильных соперников.

К национальной команде Германии слово "уверенность" применить точно не получится. И если в стартовом матче против действующих чемпионов мира "Бундестим" простили неудачную игру (0:1), то вот заключительная игра против Венгрии в Мюнхене чуть ли не обернулась для них громким позором (2:2). До начала турнира, равно как и по ходу его розыгрыша, мы много говорили о важности для немецкого наставника удачного завершения его многолетнего периода работы в сборной своей страны. По всей видимости, на одном лишь желании обрадовать Лева его подопечные далеко не продвинутся, поэтому в матче на Уэмбли мы должны получить окончательный ответ на вопрос о мотивации этого созыва "немецкой машины".

Букмекеры считают фаворитом встречи Англию. Так, компания Фаворит предлагает на победу наших соперников коэффициент 2,58. Победа Германии оценена в 2,88, а ничейный результат — 3,45.

Матч Англия — Германия начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.