Германия

Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.

Полузащитник дортмундской Боруссии Махмуд Дауд поставил свою подпись под новым контрактом с немецким клубом, сообщает пресс-служба "шмелей".

Новое соглашение с 25-летним немцем рассчитано до лета 2023 года.

В прошедшем сезоне Дауд провел 31 поединок, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

Также по ходу прошлой кампании он получил дебютный вызов в сборную Германии и сыграл за нее в товарищеских матчах против Турции и Чехии.

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