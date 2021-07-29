Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2023 года.
Махмуд Дауд, ФК Боруссия Д
29 июля 2021, 18:18
Полузащитник дортмундской Боруссии Махмуд Дауд поставил свою подпись под новым контрактом с немецким клубом, сообщает пресс-служба "шмелей".
Новое соглашение с 25-летним немцем рассчитано до лета 2023 года.
В прошедшем сезоне Дауд провел 31 поединок, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
Также по ходу прошлой кампании он получил дебютный вызов в сборную Германии и сыграл за нее в товарищеских матчах против Турции и Чехии.
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