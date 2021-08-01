Германия

Наставник мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн отметил важность Леон Горецки.

Немецкий полузащитник Баварии Леон Горецка не может договорится с мюнхенцами об условиях нового контракта и может бесплатно покинуть немецкий клуб.

Новый наставник "красных" Юлиан Нагельсман рассказал, как обстоят дела с потенциальным продлением контракта, заявив, что Горецка является важным футболистом команды.

Я недостаточно осведомлён, чтобы что-то комментировать каждый день. Я не вмешиваюсь в эти проблемы. Конечно, мы с Леоном говорили о моих планах на него. Я сказал, что буду рад, если он продлит контракт. Когда дело доходит до обсуждения контракта, возникает много вопросов. У Леона есть потенциал, чтобы стать ещё лучше", — цитирует Нагельсман издание Goal.com.

В прошлом сезоне немецкий полузащитник провел в составе Баварии 32 матча во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что МЮ, Реал и Барселона заинтересованы в трансфере Горецки.