Германия

Генеральный директор Баварии дал свое первое широкое интервью в новой должности.

Мюнхенская Бавария открывает для себя новый этап в своей истории, вместе с не так давно назначенным на должно генерального директора клуба культового экс-футболиста Оливера Кана.

Харизматичный бывший голкипер "Красной машины" постепенно осваивается в новой для себя роли в руководстве клуба, однако уже оказался готов познакомить нас со своим видением развития клуба в своем первом широком интервью на данной должности.

"Я чувствую себя более комфортно, когда вокруг меня царит обстановка в сдержанном стиле. У меня очень много мыслей в голове, поэтому сильно помогает, когда все вещи рассортированы. Чем скромнее офис, тем для меня лучше.

Что касается принятия решений, то тут для меня нет совершенно ничего нового. Я сталкивался с этим в роли игрока, вратаря, капитана, поэтому, уже после завершения профессиональной карьеры, я быстро осознал, что готов принимать решения и на более высоком уровне. Даже самые жесткие. Однако, для важно работать в команде, потому что нельзя все делать самостоятельно.

Коронавирус заставил меня серьезно поразмыслить над концепцией "быть лидерами везде, где мы принимаем участие", с которой я приходил в клуб в 2020-м году. С экономической точки зрения, ситуация попросту перевернулась. Это раньше Бавария могла позволить себе тратить много денег, но сейчас этого и близко нет.

Я вижу это на примерах доходов национального телевидения в следующие четыре года — они ниже, чем за предыдущий аналогичный период, поэтому страдать будут все. Что касается болельщиков, то прибыль для клуба с их стороны также неизменно упадет. Всем сейчас тяжело. Именно поэтому мы должны творчески подходить к открытию новых горизонтов, ведь именно в этом и состоит наша задача.

Ни для кого не секрет, что английские клубы, ориентированные на инвесторов, сейчас обладают огромной финансовой властью. Тем не менее, ранее мы успешно компенсировали этот конкурентный недостаток. Что нас отличает от других клубов, так это очень сильное сообщество и культура достижения успеха. Менталитет победителей есть у многих, но мы все равно обладаем определенной спецификой в этом вопросе.

В Баварии игроков учат выигрывать титулы, а не подается это как должное. Это очень сильно заметно. По собственному опыту могу сказать, что это дает футболисту гораздо больше, чем просто красиво оформленный клубный музей. К сожалению, ты понимаешь ценность этого процесса уже только тогда, когда завершил карьеру.

Я прекрасно понимаю, что деньги имеют значение. Но футболист — это, в первую очередь, человек, который должен думать на несколько шагов вперед. Карьера пролетает куда быстрее, чем вам кажется, но каким фанаты запомнят тебя? Куда стоит пойти и как себя вести в нынешнем клубе? Все это имеет значение, и в Баварии дают ответы на эти вопросы. Я не знаю игроков, которые пожалели о том, что остались здесь до конца.

Посмотрите на мой офис — у меня тут сразу две двери, поэтому я буду открыт также, как и Карл-Хайнц Румменигге и Ули Хенесс до меня! В начале пандемии с этим было очень сложно. Из-за правил гигиены меня не допускали к непосредственному общению с командой, поэтому обмениваться идеями было практически невозможно.

Однако, в любом случае, я считаю, что люди что-то почерпнули из этой истории с пандемией. Теперь — только двигаться вперед, но уже в новых реалиях. Футбол — это всегда история о победах в следующей игре, а не жизнь вчерашним днем. Именно для этого мы и работаем на своих должностях.

Что касается будущего Баварии, то задача минимум — подтвердить в следующем сезоне все наши добытые трофеи в прошлом футбольном году. Конкуренция будет очень сильной, поэтому мы должны быть готовы. Однако, моя главная цель — чтобы болельщики в конечном итоге сказали: "О, это Бавария — лучший клуб в мире".

Я хочу, чтобы наш бренд был историей про что-то большее, чем просто о победах в футболе. Он должен вызывать желание отождествлять себя среди фанатов, которые смогут гордиться тем, что они тоже являются частью большого проекта", — подытожил Кан.

Напомним, что сезон немецкой Бундеслиги для мюнхенской Баварии начнется гостевым матчем против менхенгладбахской Боруссии, который состоится уже 13 августа.