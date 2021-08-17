Германия 17 августа 2021, 11:59 Бавария представила третью форму на сезон-2021/22 Новая экипировка вдохновлена горной панорамой из окрестностей Мюнхена. ФК Бавария 17 августа 2021, 11:59 Бавария на своем официальном сайте представила третий комплект своей формы на сезон-2021/22. Новая форма выполнена в белом и голубом цвете. Дизайн нового комплекта вдохновлен горной панорамой из окрестностей Мюнхена. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Bayern (@fcbayern) Также отмечается, что дебют новой формы состоится в матче за Суперкубок Германии против дортмундской Боруссии. Игра состоится сегодня, 17 августа, в 21:30. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Bayern (@fcbayern) Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Бавария Источники ФК Бавария Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте