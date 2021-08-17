Бавария на своем официальном сайте представила третий комплект своей формы на сезон-2021/22.

Новая форма выполнена в белом и голубом цвете. Дизайн нового комплекта вдохновлен горной панорамой из окрестностей Мюнхена.

 

Также отмечается, что дебют новой формы состоится в матче за Суперкубок Германии против дортмундской Боруссии. Игра состоится сегодня, 17 августа, в 21:30.

 

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