Германия

Новая экипировка вдохновлена горной панорамой из окрестностей Мюнхена.

Бавария на своем официальном сайте представила третий комплект своей формы на сезон-2021/22.

Новая форма выполнена в белом и голубом цвете. Дизайн нового комплекта вдохновлен горной панорамой из окрестностей Мюнхена.

Также отмечается, что дебют новой формы состоится в матче за Суперкубок Германии против дортмундской Боруссии. Игра состоится сегодня, 17 августа, в 21:30.

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