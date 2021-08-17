В рамках Суперкубка Германии дортмундская Боруссия на Сигнал Идуна Парк сыграет против Баварии.

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на противостояние.

Боруссия Д: Кобель — Пасслак, Витсель, Аканджи, Шульц — Дауд, Рейна, Беллингем, Ройс — Мукоко, Холанд

Запас: Хитц, Вольф, Тиггерс, Рейньер, Пашалич, Пападопулос, Мален, Кнауфф, Делейни

Бавария: Нойер — Дэвис, Зюле, Упамекано, Станишич — Гнабри, Горецка, Мюллер, Киммих, Коман — Левандовски

Запас: Ульрайх, Чупо-Мотинг, Толиссо, Сарр, Сане, Крис Ричардс, Омар Ричардс, Ньянзу, Мусиала

Отметим, что матч Боруссия Д — Бавария состоится 17 августа и начнется в 21:30 по киевскому времени.