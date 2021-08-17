Стали известны составы команд на поединок.
Холанд и Мукоко, Getty Images
17 августа 2021, 20:52
В рамках Суперкубка Германии дортмундская Боруссия на Сигнал Идуна Парк сыграет против Баварии.
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на противостояние.
Боруссия Д: Кобель — Пасслак, Витсель, Аканджи, Шульц — Дауд, Рейна, Беллингем, Ройс — Мукоко, Холанд
Запас: Хитц, Вольф, Тиггерс, Рейньер, Пашалич, Пападопулос, Мален, Кнауфф, Делейни
Бавария: Нойер — Дэвис, Зюле, Упамекано, Станишич — Гнабри, Горецка, Мюллер, Киммих, Коман — Левандовски
Запас: Ульрайх, Чупо-Мотинг, Толиссо, Сарр, Сане, Крис Ричардс, Омар Ричардс, Ньянзу, Мусиала
Отметим, что матч Боруссия Д — Бавария состоится 17 августа и начнется в 21:30 по киевскому времени.