Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Второй тур немецкой Бундеслиги нового сезона для обеих Боруссий откровенно не задался. Дортмунд так и не смог забить в ворота Фрайбурга собственными усилиями (1:2), а ее коллеги из Менхенгладбаха вновь остались без максимального количества набранных очков. При этом, "фармацевты" из Байера совершенно не жалели "жеребцов" на своем поле.

Предлагаем вам обзор матча чемпионата Германии:

Байер — Боруссия М 4:0

Голы: Зоммер, 3 (автогол), Шик, 8, Диаби, 55, Амири, 87.

На 43-й минуте Штиндль (Боруссия М) не реализовал пенальти (вратарь).

Байер: Градецки — Баккер, Та, Коссуну, Фримпонг — Паласиос (Андрих, 68), Арангис (Баумгартлингер, 84) — Паулиньо (Амири, 68), Демирбай (Вирц, 81), Диаби — Шик (Похьянпало, 81).

Боруссия М: Зоммер — Скалли, Элведи, Гинтер (Нетц, 63), Лайнер (Бенсебаини, 45+1) — Нойхаус, Крамер — Плеа (Херрманн, 63), Штиндль, Тюрам (Вольф, 20) — Хофманн.

Предупреждения: Демирбай, Баккер, Паулиньо, Диаби — Крамер, Вольф.