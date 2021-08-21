Германия

Завершился очередной поединок второго тура немецкого чемпионата.

В поединке второго тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер на своем поле разгромил менхенгладбахскую Боруссию со счетом 4:0.

Уже на третьей минуте вратарь "жеребят" Янн Зоммер срезал мяч в собственные ворота и открыл счет в матче. Спустя пять минут Патрик Шик удвоил преимущество "аптекарей", а на старте второго тайма отметился Мусса Диаби. Окончательную точку в матче поставил Надием Амири.

Байер — Боруссия М 4:0

Голы: Зоммер, 3 (автогол), Шик, 8, Диаби, 55, Амири, 87.

Байер: Градецки — Баккер, Та, Коссуну, Фримпонг — Паласиос (Андрих, 68), Арангис (Баумгартлингер, 84) — Паулиньо (Амири, 68), Демирбай (Вирц, 81), Диаби — Шик (Похьянпало, 81).

Боруссия М: Зоммер — Скалли, Элведи, Гинтер (Нетц, 63), Лайнер (Бенсебаини, 45+1) — Нойхаус, Крамер — Плеа (Херрманн, 63), Штиндль, Тюрам (Вольф, 20) — Хофманн.

Предупреждения: Демирбай, Баккер, Паулиньо, Диаби — Крамер, Вольф.

На 43-й минуте Штиндль (Боруссия М) не реализовал пенальти (вратарь).