Германия

Наставник Баварии прокомментировал предстоящий поединок против РБ Лейпциг.

В рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария отправится на гостевой поединок против РБ Лейпциг, в рамках которого Юлиан Нагельсманн впервые выступит во главе "Красной машины" в противостоянии со своим бывшим клубом.

Главный тренер действующих чемпионов страны прокомментировал свои ощущения перед принципиальным для него поединком: "Я не всесилен, и просто хочу, чтобы люди, после моей карьеры в Баварии, говорили: "Этот парень был хорошим человеком.

Он всегда был в хорошем настроении, обсуждал с нами дела в клубе и другие вещи. Был в офисах сотрудников, которые не имеют отношения непосредственно к игровому процессу, всегда с радостью здоровался и иногда делал какую-то чепуху для того, чтобы дарить команде веселье и успех".

Однако, просто быть "дядей в хорошем настроении" главный тренер не может. Бавария — команда, которая ставит весь персонал, наверное, чуть выше, чем в остальных футбольных клубах. Тренер должен отыскать подход к каждому. Игроки сегодня ищут больше поводов для саморекламы, но вы должны понимать, что на первом плане всегда будут стоять интересы команды", — заключил немецкий специалист.

Матч РБ Лейпциг — Бавария состоится 11 сентября, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua подготовил для вас анонс предстоящего противостояния.