Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская Боруссия на своем поле принимала Боруссию из Дортмунда.

Победа в этом знаковом противостоянии досталась хозяев поля, в составе которых единственный гол в матче забил Закария в концовке первого тайма.

Обзор матча:

Боруссия М — Боруссия Д 1:0

Гол: Закария, 37

Боруссия М: Зоммер, Скалли, Янчке, Гинтер, Эльведи, Нетц (Вольф, 70), Штиндль, Хофманн (Бенеш, 83), Закария, Коне (Крамер, 73), Эмболо.

Боруссия Д: Кобель, Менье (Вольф, 82), Хуммельс, Аканджи, Понграчич (Азар, 46), Геррейру (Шульц, 82), Витцель, Дауд, Беллингем, Мален (Рейньер, 82), Мукоко (Кнауфф, 57).

Предупреждения: Дауд, Закария, Штиндль, Понграчич, Нетц, Коне, Беллингем.

Удаление: Дауд.