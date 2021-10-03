Германия

Состоялся заключительный матч седьмого тура немецкого чемпионата.

Завершился заключительный матч седьмого тура немецкой Бундеслиги, в котором леверкузенский Байер в гостях уверенно обыграл Арминию со счетом 4:0.

В составе "аптекарей" оформленным дублем отметился Патрик Шик, а еще по одному мячу забили Мусса Диаби и Керем Демирбай, реализовавший пенальти.

После семи игр у Байера 16 очков — столько же у Баварии — обе команды делят первое место в немецком чемпионате. У Арминии четыре балла и 16 строчка.

Арминия — Байер 0:4

Голы: Диаби, 18, Шик, 24, 57, Демирбай, 90+1 (с пенальти).

Арминия: Ортега — Бруннер, Пипер, Нильсен, Чиборра (Де Медина, 77) — Приетл, Шепф (Кунзе, 62) — Виммер (Крюгер, 62), Окугава, Хак (Фернандес, 77) — Клос (Ласм, 77).

Байер: Градецки — Фримпонг, Коссуну, Та, Хинкапье (Синкгравен, 64) — Арангис (Амири, 75), Демирбай — Адли, Вирц (Беллараби, 75), Диаби (Паулиньо, 64) — Шик (Аларио, 75).

Предупреждения: Бруннер, Виммер, Чиборра, Ортега — Хинкапье.