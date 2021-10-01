Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы шотландский Селтик на своем поле уступил леверкузенскому Байеру (0:4).

Счет в матче был открыт на 25-й минуте, когда результативным ударом отметился Хинкали, а спустя 10 минут Вирц удвоил преимущество "аптекарей". В середине второго тайма Аларио забили еще один мяч в ворота шотландцев, а окончательную точку в матче поставил Адли в компенсированное время.

Обзор матча:

Селтик — Байер 0:4

Голы: Хинкапи, 25, Вирц, 35, Аларио, 58, Адли, 90+2

Селтик: Харт — Ралстон, Старфельт, Картер-Викерс, Монтгомери — Макгрегор (Маккарти, 66), Рогич (Битон, 66), Тернбулл (Якумакис, 74) — Жота, Фурухаси (Айети, 74), Абада.

Байер: Градецки — Фримпонг, Та, Инкапиэ, Баккер — Арангис (Амири, 65), Демирбай, Виртц (Адли, 74) — Аларио (Шик, 74), Диаби (Бельараби, 65), Паулиньо (Рецос, 79).

Предупреждения: Рогич, Картер-Викерс — Баккер