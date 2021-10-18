Германия

Наставник Баварии прокомментировал победу в рамках очередного тура Бундеслиги.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу своей команды над леверкузенским Байером (5:1).

Специалист считает, что команда могла побеждать с куда более крупным счетом.

"В первом тайме наша команда действовала впечатляюще. У нас была четкая структура игры и бесчисленное количество моментов для взятия ворот. Мы могли забивать и шестой, и седьмой, и восьмой гол. Это было очень круто.

Ты не планируешь заранее ничего подобного, однако когда у нас есть возможность — мы хотим обеспечить результат. Мы рады, что все сложилось именно так", — сказал Нагельсманн официальному сайту Баварии.

После победы над Байером мюнхенцы вернулись на первое место, имея в своем активе 19 очков после 8-ми туров.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Байер — Бавария (1:5).