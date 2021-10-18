Германия

Вашему вниманию пятерка лучших голов по итогам восьмого тура немецкой Бундеслиги.

В минувшие выходные прошел восьмой тур немецкой Бундеслиги, в котором были интересные матчи и неожиданные результаты.

В прошедшем туре немецкого чемпионата было забито 27 голов и ни одна встреча не закончилась без забитых мячей.

Вашему вниманию топ-5 голов восьмого тура Бундеслиги

Девятый тур Бундеслиги будет открыт матчем между Майнцем и Аугсбургом, который пройдет в пятницу, 22 октября, в 21:30 по киевскому времени.