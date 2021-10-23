Германия

Завершились еще три матча чемпионата Германии.

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги завершились еще три поединка.

Дортмундская Боруссия в гостях сумела добыть три очка в матче против Арминии, обыграв соперника со счетом 1:3.

Дело было сделано в первом тайме. На 31 минуте Джан забил с пенальти, а на 45 отметился Хуммельс. Во второй половине встречи игровой преимущество гостей в гол воплотил Беллингем. У хозяев отметился Клос с пенальти.

Арминия — Боруссия Д 1:3

Голы: Клос, 86 — Джан, 31, Хуммельс, 45, Беллингем, 72

Арминия:Ортега, Нильссон, Брюннер (Рамуш, 46), Пипер, Барретт-Лаурсен (Чиборра, 74), Фернандеш (Виммер, 64), Притль, Шопф, Кунце, Хак (Крюгер, 74), Зерра (Клос, 46).

Боруссия Д: Кобель (Хитц, 46), Хуммельс, Аканджи, Понграчич, Вольф, Азар, Джан (Витцель, 76), Брандт (Рейньер, 76), Беллингем, Ройс, Мален (Тиггес, 66).

Предупреждение: Кунце.

Вольфсбург продолжает падение в турнирной таблице после хорошего старта. На этот раз "волки" уступили Фрайбургу со счетом 0:2

В певром тайме за гостей забитым голом отметился Филлип Лингарт. Во второй половине игры забил Лукас Гелер.

Вольфсбург — Фрайбург 0:2

Голы: Лингарт, 27, Гелер, 68

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс (Борнаув, ), Лакруа, Пауло Отавио (Филипп, 56), Гилавоги (Лукебакио, 56), Арнольд, Вранкс, Штеффен (Нмеча, 80), Баку, Нмеча.

Фрайбург: Флеккен, Кюблер (Хаберер, 87), Гульде (Шаде, 68), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн, Грифо (Сильдийя, 87), Чжон Ву Ен (Демирович, 78), Хелер (Петерсен, 78).

Предупреждения: Штеффен, Гилавоги, Мбабу.

Лейпциг дома на классе переиграл Гройтер Фюрт со счетом 4:1.

В первом тайме гости неожиданно вышли вперед. С пенальти отметился Хргота. Но во втором тайме игроки РБ показали аутсайдеру чемпионата, кто хозяен в Лейпциге.

На 47 минуте забил Поульсен, на 53 с пенальти отметился Форсберг, а на 65 свой гол в актив записал Собослаи. Уже перед финальным свистком Новоа, который дебютировал за Лейпциг, забил четвертый мяч.

Лейпциг — Гройтер Фюрт 4:1

Голы: Поульсен, 47, Форсберг, 53, Собослаи, 65, Новоа, 88 — Хргота, 45

РБ Лейпциг: Гулачи, Хенрихс (Симакан, 46), Орбан, Мукиеле, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Поульсен, 46), Форсберг (Собослаи, 64), Нкунку (Новоа, 85), Айдара, Андре Силва (Адамс, 64).

Гройтер Фюрт: Функ, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Иттер, 72), Дудзяк (Барри, 82), Грисбек, Кристиансен, Левелинг, Хргота (Тилльманн, 72), Иттен (Абиама, 82).

Предупреждения: Анхелиньо, Кампль.